Ce que nous savons sur le PS5 jusqu'à présent, c'est ce qu'il y a dans le système et quelques autres détails. Comme les Xbox de la série X, la PS5 est équipée de matériel AMD. Cela comprend un processeur Zen 2 et un GPU Navi. La console dispose également d'un PCIe 4.0 SSD super rapide et d'une architecture de transfert de données adaptée. Mais les acronymes et les initiales n'ont pas vraiment d'importance. Ce qu'il faut savoir, c'est que la PS5 dispose d'une puissance GPU nettement supérieure et d'un bond massif en termes de CPU et de débit de données par rapport à la génération actuelle.

En outre, les développeurs et les éditeurs continuent de faire l'éloge de la conception de la PS5. Certains ont dit à GamesBeat qu'elle avait une meilleure architecture que n'importe quelle console dans l'histoire. Les studios pourraient donc trouver que c'est un plaisir de travailler avec elle.