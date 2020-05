De nombreux indices pointent depuis de longs mois vers le développement d'une suite à Horizon Zero Dawn. Nos confrères de VGC ont même affirmé que leurs sources leur permettaient de dire que cette suite initialement prévue sur PlayStation 4 verrait le jour sur PlayStation 5 pendant la période des fêtes de fin d'année.Aujourd'hui, c'est nos confrères de RespawnFirst qui ont fait une découverte importante. Via celle-ci, nous découvrons que le studio oeuvre sur un projet répondant au nom d'Horizon et que ce dernier a pour objectif deNous découvrons également que pour développer son projet, le studio utilise une version améliorée du moteur Decima que nous avons déjà pu voir à l'oeuvre dans le premier épisode ou plus récemment dans Death Stranding. Vous l'aurez compris, le fait que le projet en cours se nomme Horizon ne laisse guère de place aux doutes sur ce qui nous attend sur PlayStation 5.