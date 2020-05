Selon l'un des utilisateurs de Resetera dont les propos ont déjà été jugés fiable par le staff :- Le développement de Halo Infinite a été rebooté début 2018 par rapport aux commentaires de la communauté (sur Halo 5 Guardians donc ?).- Depuis, le chantier se déroule parfaitement bien.Alors c'est pas grand-chose mais ça vient du coup mettre en avant deux points :- 343 Industries a fini par comprendre que la trilogie prométhéenne était merdique d'un point de vue background et bestiaire, trop éloigné des bases de la franchise, et expliquant pourquoi Halo "6" n'existera pas pour mettre fin à cet arc.- En revanche, si confirmé, ça fera moins de 3 ans de développement (même si des trucs de la première version ont été conservée certes), ce qui fait bien peu pour un AAA actuel.Je commence à craindre le report

Like

Who likes this ?

posted the 05/03/2020 at 07:14 PM by shanks