Développeur : NintendoDate de sortie : 3 mars 2017Genre : Action AventurePITCH :Link se réveille d'un long sommeil de 100 ans, 100 ans après la défaite des 5 prodiges face à Ganon.Link, ayant perdu la mémoire, apprend que Zelda combat toujours Ganon au château d'Hyrule.Alors pour ce BotW, on retrouve à nouveau Ganon qui fait des siennes.La narration n'est pas le point fort du jeu. On a des infos que par très peu de NPC du jeu, certains donneront des anecdotes d'il y a 100 ans pour enrichir le background.Mais pour ce qui est de la trame principale, il n'y a pas beaucoup de dialogues à son sujet et il faudra compter sur des flashbacks pour avoir un complément sur le scénario et infos sur Zelda.Perso, les scénarios de Zelda ne volent jamais très haut, ce BotW ne déroge pas à la règle.Les quelques flashbacks montrent ce qu'aurait pu donner le jeu s'il avait été traité avec plus d'intérêt pour le scénario et la mise en scène continue.C'est dommage, car on découvre une face de Zelda qui n'est finalement pas exploitée et on se retrouve avec un scénario aux bribes éparpillées en flashbacks.GAMEPLAY :Alors, côté gameplay pur, c'est du Zelda. Ca n'a pas changé.On lock la cible et on frappe, en sautant, après une esquive ou encore après une parade réussie...Ce gameplay récurrent depuis les derniers épisodes est loin des points faible du jeu dû à ses mécaniques datées.Link est lent et les combats sont rarement exaltants... pour ne pas dire ennuyeux.On se contente bien souvent de masher le bouton sur un mob jusqu'à sa mort.Pire encore, les armes lourdes à deux mains rendent les combats encore plus vide de sens dans le sens ou au deuxième coup, l'ennemi est projeté au sol, il faut alors courir vers l'ennemi pour lui reporter les mêmes 2 coups qui le re projetteront au sol et répétera ainsi l'opération 4 à 5 fois selon l'ennemi.La lourdeur des combats ne vient pas que de la lenteur de Link mais aussi d'une caméra qui à du mal à suivre. Pire encore, impossible d'avoir une vitesse de visé à l'arc sans modifier la vitesse de caméra générale.Parfois, quand Link est mit à terre, il roule pendant quelques secondes, ce qui fait qu'on prend du temps à se relever et parfois, il arrive qu'en se relevant, on se reprenne un coup qui nous revoit au sol... Ce qui rajoute à la lourdeur globale des combats.Côté arc à flèche, là pas de soucis, à cheval, dans les airs ou sur terre.Lourdeur bien évidement accentué par une mécanique de gameplay mal dosé.La durabilité de l'équipement. Les armes, arcs et boucliers qui se détruises au bout d'un moment. Le principe n'est pas nouveau, mais c'est la facilité avec laquelle les armes finissent par casser, sans possibilité de les réparer.Les nouveautés viennent de la tablette Sheikah et de la paravoile.Ici, pas besoin de grappin... Link s'accroche sur a peu près toutes les parois et peut ainsi grimper librement selon sa ses réserves de stamina et ensuite planer dans le vaste monde d'Hyrule avec sa paravoile.Alors, si j'ai aimé cette sensation de liberté de pouvoir grimper partout, j'ai rarement éprouvé du plaisir à le faire, car c'est parfois long et ennuyeux.Faut bien se dire que parfois, on grimpe pendant 30sec sans rien faire d'autre que grimper... et cela arrive souvent, très souvent... nous forçant aussi à souvent devoir entrer dans le menu pour changer de tenue afin de rendre l'exercice moins fastidieux.J'ai aussi eu l'impression que cette aptitude à pouvoir gravir n'importe qu'elle montagne s'apparentait presque à un cheatcode. Je ne devais plus trouver mon chemin ou arpenter les différents chemins aménagés par les dev... Alors que des chemins plus intéressant, mais certes plus longs, existent tout le long du jeu mais on en fini par passer à côté au final.La tablette Sheikah est une tablette qui comme nos tablettes, prend des photos, affiche une map, fait office de GPS pour découvrir des tombeaux ou autres objets dont vous aurez prit la photo.La tablette permet à Link de pouvoir utiliser d'autres outils comme les bombes, un aimant, la possibilité de créer des blocs de glace sur l'eau ou encore de figer un objet ou ennemi dans son propre espace-temps.C'est ces derniers outils qui seront utiles pour résoudre les divers énigmes du jeu.La plupart des tombeaux vous proposera de résoudre une énigme mettant les divers outils de la tablette à contribution, soit un combat soit la récompense immédiatement, la découverte du tombeau en question ayant été considéré comme l'énigme à résoudre.Je dois avouer que la plupart du temps, les énigmes sont assez simples et peu intéressantes, certains tombeaux proposent des énigmes assez sympas et complexes mais c'est les 4 "donjons" divins qui proposent les moments le plus intéressants du jeu avec un gameplay basé sur les outils Shekah mais aussi sur la rotation de certaines partie du donjon.Le chateau d'Hyrule est un donjon plus classique dans sa conception, mais étant le seul du genre dans le jeu, il est lui aussi bien sympa, car il propose des salles de combats (même si ceux-ci seront pas mémorables) et surtout des passages secrets.Les passages secrets sont vraiment nombreux dans le vaste monde d'Hyrule. C'est l'un des points qui m’a beaucoup plus. Trouver ces blocs à détruire pour débloquer un passage, trouver un coffre etc... Ce genre de chose qu'on attend dans un jeu d'aventure, RPG.Autre point que j'aime aussi dans les jeux du genre, c'est la concoction de potion ou préparation de plats à consommer.On peut trouver bon nombre d'ingrédients ci et là dans le royaume d'Hyrule, en chassant le gibier ou en tuant des ennemis.Les plats et potions sont eux aussi variés tout comme leurs effets et seront nécessaires pour se protéger des conditions environnementales, chaleur, froid etc... si l'on ne possède pas l'équipement approprié pour s'en protéger.Par contre, ça peut prendre beaucoup de temps, Nintendo n'ayant pas jugé utile de placer une option raccourcis afin de pouvoir concocter la même recette sans devoir repasser par le menu et devoir ré-sélectionner chaque ingrédient individuellement.Au niveau de l'équipement, on aura le choix entre un arsenal plutôt varié. De l'épée simple à l'épée à deux mains et leurs variantes élémentaires en passant par des lances, boomerangs, marteaux, gourdins etc...Différents arcs seront aussi disponibles, certains tirant plusieurs flèches en même temps, ainsi que boucliers et sets d'armures. Divisés en 3 parties, tête, corps et jambes.Certains sets confèrent des bonus comme la résistance au froid, feu... possibilité de nager plus vite, grimper plus vite etc... Un set complet confère plus de bonus.Pas mal de quêtes annexes allant de la simple quête fedex à la construction d'un village et célébration de mariage.Pour le plus gros de mon temps de jeu, ça à été de faire du roaming.Parcourir les différents lieux d'Hyrules à la recherches des tombeaux afin de récupérer des orbes pour les échanger contre des cœurs ou plus de stamina.Donc, inutile de dire, que vous passerez un bon moment à chercher ces fameux tombeaux et c'est assez vite pénible et fastidieux. Car il existe 120 tombeaux à trouver et que au tout début, Link s’essouffle très très vite, une course de 3sec et c'est fini et chaque cœur/stamina supplémentaire requiert de terminer 4 tombeaux.Il sera aussi impératif d'augmenter la taille de sa sacoches pour les armes, arcs et boucliers et trouvant des Korogus. Ceux-ci vous donneront des noix en échange qui pourront elles aussi être échangées contre un emplacement dans votre sacoche.Là encore, les énigmes pour trouver les Korogus sont assez simples et redondantes.Sachant qu'il y a 999 Korogu à trouver dans le jeu... J'en ai trouvé un peu plus de 150. lolEt pour finir, le cheval. J'ai du capturé 3 chevaux au total dont la monture de Ganondorf.Mais, j'ai du monter à cheval pendant quelques minutes seulement, car dès qu'on veut faire quelques chose, il faut descendre de cheval et puis retourner pas trop loin de celui-ci sinon, il ne nous entend pas siffler. J'ai donc vite abandonné l'idée de me déplacer à cheval.RÉALISATION :Coté réalisation... Pour la précision, on est bien sur WII U.Pour la DA, rien à redire. Le jeu à sa patte et le tout est cohérent. Les personnages sont réussi, que ce soit les personnages principaux aux personnages secondaires.Le bestaire est lui aussi assez riche avec ses ennemis qui se distinguent par des couleurs différentes en fonction de leur "puissance" ou élément.La faune et la flore est aussi travaillée pour fournir les différents ingrédients nécessaires.Les animations sont réussies, peut importe le contexte. Les textures sont parfois étiré pour certaines parties de montagnes mais on est sur Wii U, on va pas trop chipoter.Pour ce qui est du framerate, il est correcte la plupart du temps. Certains endroits plus riches s'en sortent moins bien. Mais là encore, en est sur WII U.Coté OST, je suis déçu. Non pas que les musiques soient mauvaises mais plutôt par le manque de musique. Les thèmes bien connu de Zelda se retrouvent aux fontaine et au château. Mais lors des phases de roaming.J'aurai aimé que ces phases pas toujours stimulante soient au moins accompagné d'une musique épique histoire de rendre l'expérience moins monotone.Les musiques viennent surtout en combats ou dans des lieux spécifiques, ruines etc...Le open world de Hyrule est vraiment vaste avec énormément de lieux à découvrir, assez cohérent dans son ensemble et vivant (avec son cycle jour/nuit & pluie/orages/tempête de sable/blizzard), même si ces lieux sont pour la plupart purement décoratifs sans véritable objectif.Et pour finir, pour ce qui est des commande, RAS. Link répond parfaitement, juste le timing pour les parades pas toujours évident, surtout vs Ganon.En résumé,Un bon Zelda avec des défauts et des qualités avec beaucoup de contenu, mais plus dans le fond que dans la forme.Le jeu propose effectivement beaucoup de lieux à visiter mais ça reste juste des lieux à visiter... L'objectif du jeu reste essentiellement les tombeaux au nombre de 120. J'en ai fait 90 avant de vraiment plus en pouvoir de chercher et aller tuer Ganon.Pareil pour les potions, nourriture, rubis et Kogorus... C'est très vite redondant de devoir les chercher ci et là... 999 Kogorus. On se rend bien vite compte qu'il s'agit de combler un manque de réelle gameplay en nous faisant faire 1000 fois la même chose.Des combats trop lourd pour être motivants ou amusants avec des choix de mécanismes discutables.Un manque de mise en scène, scénario suivi pour rendre l'histoire intéressante.Un monde ouvert réussi, certes... Mais on l'ennui est parfois trop présent, où la redondance de gameplay devient lassante.Donc, voilà. Pas une mauvaise expérience mais pas le meilleur Zelda de mon point de vu.Je me demande vraiment qu'elles notes aurait eu ce jeu s'il n'avait pas été estampillé Zelda.+ DA+ Open world réussi+ Subtilités de gameplay (énigmes, etc...)- Trop de roaming- Lourdeur des combats- Manque de musiques d'ambiance- Redondance du gameplay (tombeaux, Korogu, ...)/10