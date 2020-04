Bonjour mes petits m'sieus dames, voili voilou j'organise sur ce site une petite ligue 1 des pronos de ventes de jeux physique au Japon. Grand nostalgique de cette rubrique qui a disparu de Gaijin dash, je vous propose de deviner les ventes au Japon d'un plusieurs jeux qui font l'actualité. Pour cette première semaine, je vous propose de pronostiquer sur les ventes de Trials of Mana, en indiquant bien combien vous pensez qu'il fera lors de sa première semaine sur chaque support ( ici ps4 et switch). J'ai pas trouvé le temps... À vous ! (un point de plus à celui qui trouve la réf)

posted the 04/29/2020 at 08:49 AM by truffocaca