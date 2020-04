"J'ai signé pour jouer l'homme en noir. Je n'ai pas signé pour jouer l'homme en blanc. Donc ce n'était pas la saison la plus joyeuse pour moi, je dois dire. (...) Ce n'est pas si dur à interpréter, mais c'est dur de me dire que c'est quelque chose que j'apprécie faire."

"Les créateurs laissent en gros la question en suspens. Etant une personne qui aime faire du théâtre et rendre ça nouveau chaque soir, j'aurais aimé connaître aussi vite que possible l'arc entier de mon personnage. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas."

L'homme en noir voit les choses en noir, et Ed Harris a un avis tranché sur l'évolution de son personnage dans Westworld.ATTENTION SPOILERSAlors que la saison 3 de Westworld a encore deux épisodes pour boucler cet ambitieux passage au monde réel autour de la guerre menée par Dolores, la série de Jonathan Nolan et Lisa Joy continue de diviser les spectateurs et les critiques, comme depuis ses débuts en 2016. Trop complexe, trop tordue, trop lente, trop répétitive, trop spectaculaire, trop bavarde, et plus réussie sur la saison 1 ou la saison 2 : l'adaptation du film Mondwest par HBO a droit à tout, et tant mieux puisque c'est l'une des rares séries à tant exciter les neurones.Parmi les éléments les plus mystérieux de cette troisième saison, il y a la présence longtemps attendue deavec notamment une scène post-générique futuriste qui indiquait qu'il était à son tour devenu un hôte, il sera finalement réapparu dans le monde des vivants face aux héros. Rongé par la culpabilité, après avoir causé la mort de ses proches, et ayant perdu tout sens de la réalité, il a été interné, achevant la revanche de Dolores.Son aventure n'est pas terminée, comme l'a montré l'épisode 6, mais Ed Harris a profité d'une interview avec Vulture pour confier qu'il n'est pas très satisfait de tout ce qui arrive à son personnage.Interrogé sur le traitement de choc réservé à William, et comparé par Vulture à Orange mécanique, l'acteur répond sans cacher sa frustration face à la tournure des événements :Par ailleurs, il évoque aussi les conditions de tournage et de préparation d'une telle série, où il découvre épisode après épisode la trajectoire de son personnage - chose classique dans une série, sauf quand les showrunners mettent dans la confidence un acteur. Là encore, Ed Harris exprime une certaine frustration, notamment sur la question de savoir s'il est humain, ou hôte :De l'expérience traumatisante d'Abyss (on en reparlait ici) à sa réputation de grand sérieux qu'il assume en partie, il n'a jamais manqué d'affirmer des opinions, tout en construisant une carrière fantastique. Le voir arriver dans une série comme Westworld était d'ailleurs une raison supplémentaire d'y croire, et il a apporté à cet étrange et ténébreux personnage tout son talent et son intensité.Après trois saisons, et alors que le futur de la série est encore flou à différents niveaux (que ce soit le scénario ou le business HBO), les mots d'Ed Harris sont en tout cas clairs. Et ils rappellent qu'Anthony Hopkins, autre poids lourd présent dans la série au début, avait pour sa part signé en sachant que son personnage allait disparaître à la fin de la première saison - même s'il aura eu droit à quelques apparitions après. De quoi lui permettre, justement, de savoir où il s'embarquait et ainsi, maîtriser la trajectoire.Côté cinéma, le grand Ed Harris est attendu dans Top Gun : Maverick, décalé de juillet à décembre prochain.Note perso : A l'heure ou je post cette article , je n'ai pas vu le nouvelle épisode de la semaine , la fin du dernier épisode était plus intéressante , mais il en ressort clairement que la qualité de la série est en baisse , aussi bien dans les personnages que dans les acteurs , y'a beaucoup de déception, en particulier lié à Vincent Cassel pour moi qui propose une pauvre préstation pour son personnage qui aurait pu être un grand méchant mais n'en n'est rien au final , trop plat , trop convenue , trop attendue dans les grandes lignes. Ed Harris reste excellent mais fait ce qu'il peut avec son personnage bloqué dans ce scénario en perte d'idée.