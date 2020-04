On revient cette fois-ci avec une vidéo des références concernant la compilation FFVII que nous avons repérés dans FFVII Remake !

On a fait cette démarche pour deux choses, la première c'est que depuis le tout début de la chaine nous sommes intimement convaincu que SE ne remake pas seulement FFVII mais potentiellement la compilation FFVII dans ce remake et les épisodes suivants.

Et deuxièmement parce que ça peut éventuellement donner de nombreux indices sur la suite des évènements, aussi pour savoir où le remake se situe dans tout ça !

Une prochaine vidéo concernera d'ailleurs notre ou nos théories sur la fin et la suite.

Mais place tout d'abord à celle-ci qui contient 27 références/détails qui rappellent ou font directement référence à la compilation FFVII ! ATTENTION SPOILER POUR CEUX QUI N'AURAIENT PAS FINI LE REMAKE ET FAIT L'ORIGINAL AINSI QUE SA COMPILATION.







Aviez-vous remarqué tout cela ?

En avez-vous vu d'autres ?

Trouvez-vous cela possible qu'SE reprenne entièrement sa compil' en la remaniant dans le remake/reboot ?