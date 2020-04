FFVII par ci, FFVII par là... Mais ici aussi !On a décidé cette fois-ci de faire tout bêtement un petit Unboxing en musique de la First Class Edition du Remake que beaucoup d'entre vous ont en leur possession dans les diverses versions disponibles.On vous partage donc le déballage de cette édition si vous voulez voir à quoi ça ressemble de près, vous pourrez constater que la Daytona est vraiment très grande et je vous l'assure, très lourde aussi, en plus d'avoir des parties mobiles, comme l'inclinaison de la moto (gauche/droite), le guidon, les roues, béquille...Je ne sais pas si on verra bien dans la vidéo mais la qualité est juste incroyable, en même temps vu le prix...RourouuuuMais bon, c'est pas tous les jours que Final Fantasy VII Remake sort !Etes-vous fan de figurines ?Cette édition mérite-t-elle son nom et son prix ?Avez-vous déjà des figurines d'FFVII tout épisode de la compilation confondu ?