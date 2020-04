+Points positifs

-Points négatifs

JVC

Panzer Dragoon : Remake avait pour mission de faire (re)découvrir un Shoot’em Up emblématique de l’ère 32-bits à toute une génération de joueurs et c'est chose faite. Le Shooter profite de cette refonte pour corriger certains défauts du jeu d’origine et en peaufiner l’esthétique, ce qui fait de cette version un remaster par définition, et non un remake, qui plus est pauvre en contenu. Ce retour aux sources se destine principalement aux fans nostalgiques ayant fait leurs armes sur Sega Saturn. Les jours glorieux de la franchise Panzer Dragoon appartiennent définitivement au passé.Le retour d’un Shoot’em Up culteLes nouveaux contrôles plus instinctifsLa bande-originale composée par Saori KobayashiUne caméra toujours aussi capricieuseUne refonte visuelle superficielleUne courte durée de vie (1-2 heures)Un manque flagrant de contenu et de nouveautés