De designer de Marble Madness à architecte de la PS4, en passant par le développement des lunettes 3D de la Master System ou la fondation de la ICE Team de Sony, Mark Cerny aura été de tous les défis technologiques, de toutes les aventures d’avant-garde. Honoré par ses pairs, distingué par de nombreux prix, plus rarement raillé (Knack et sa suite), Cerny est pourtant un homme de l’ombre, une éminence grise qui n’est apparue sous les feux de la rampe que dernièrement. D’Atari à Sony, en passant par la 3DO ou Crystal Dynamics, retour sur la carrière du créateur de la Méthode Cerny.

posted the 03/22/2020 at 10:29 AM