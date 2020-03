[...] mais qui a néanmoins suscité plusieurs réactions intéressantes dans la communauté des développeurs, enfin libres de dire ce qu'ils pensent des choix techniques effectués par les ingénieurs de Sony Interactive Entertainment.[...]



Kurt Margeneau



"Je ne me suis toujours pas remis des spécificités du SSD de la PS5. Je veux dire, les gens ne réalisent même pas ce que ça peut représenter comme avancée de game design, en particulier pour les studios first party qui n'auront pas à s'aligner sur le dénominateur commun le plus bas. De loin le plus grand bond en avant de ma carrière. J'ai hâte"



Antony Newman



"Le moment le plus important de la présentation de Mark Cerny, selon moi. Le SSD de la PS5 (et tout le matériel I/O associé) va changer fondamentalement notre façon de concevoir les jeux vidéo en supprimant les limitations autour desquelles il a fallu travailler ces deux dernières générations"



Ça c’était pour des mecs de chez Naughty Dog. Admettons (pour éviter de faire chialer les anti-s dont le mal-être est palpable) qu’ils en rajoutent un peu.

Place aux tiers :d)



Randy Pitchford (Gearbox)



"les consoles sont plus proches l'une de l'autre que jamais auparavant"



Matt Philips (Crytek, studio de techos par excellence)



"Ça fait plus de 15 ans que je suis programmeur, j'ai travaillé sur 24 jeux AAA sortis sur toutes les machines PlayStation, Microsoft et Nintendo, et ni moi ni personne de mon entourage n'avons jamais utilisé -teraflop- comme unité de mesure de quoi que ce soit. Laissez tomber ce terme, il n'a absolument aucun sens"



Mike Evans (a passé 8 ans dans l’équipe techno d’AMD)



"Quiconque tire des conclusions sur le fait de savoir quelle console -gagne- sur la seule base des spécifications ne comprend pas comment cela fonctionne. Ce sont des systèmes propriétaires complexes avec une liste massive de composants variés, et non pas des PC qui font tourner Windows 10. Ça s'annonce fascinant à regarder"





Robert Boyd (développeur indé)



"Ça me semble juste fou de voir les gens dirent que la Xbox est considérablement plus puissante que la PS5 quand la comparaison des chiffres bruts place la Xbox entre 8% à 20% meilleure que la PS5 dans la plupart des catégories, sauf la vitesse du SSD où la PS5 est environ deux fois plus performante. Par exemple, même si la Xbox était jusqu'à 20% plus rapide / plus puissante que la PS5, ce ne serait pas une énorme différence (nous avons largement dépassé le point de la loi des rendements décroissants sur la puissance brute) et avec l'avantage du SSD et peut-être une architecture plus efficace, :d) l'écart devrait être encore plus petit et pourrait même tourner en faveur de la PS5. :g) Je pense que pour les jeux multiplateforme on aura globalement la même expérience quelle que soit la plateforme"



Andrea Pessino (Ready at Dawn, studio de techos qui ne travaille plus avec Sony depuis 2015 )



"Je parie un dollar : dans un an à compter de son lancement, les joueurs apprécieront pleinement le fait que la PlayStation 5 est l'une des consoles de salon les plus révolutionnaires et les plus inspirées jamais conçues, et se sentiront idiots d'avoir dépensé de l'énergie à discuter des téraflops et d'autres spécifications tout aussi mal comprises"



Et parce que pour les gens intelligents et raffinés le son est aussi important que l’image (parfois plus ?)





Fake North (compositeur)



"La PS5 possède un matériel audio personnalisé appelé Tempest qui a des tonnes de puissance pour faire de la magie audio et musicale. Des centaines de sources sonores 3D possibles et de la puissance restante pour des choses comme la réverbération à convolution. Cela signifie que la PS5 représente une avancée aussi énorme dans le son que dans les graphismes. Les lieux et objets peuvent avoir leur propre son et musique et lorsque vous vous déplacez le son aussi, tout comme sa réaction aux objets et surfaces à proximité. Comme dans la vraie vie, le son rebondit dans les couloirs, autour des coins, à travers les murs et sous les surfaces. Des trucs super puissants"



Olivier JT (Synthesis universe)



"En tant que développeur/créateur/artiste VR, je suis de ceux qui considèrent le son 3D comme l'apogée de l'expérience et ce depuis 2012... Ce sur quoi Sony est en train de travailler avec le son de la PS5 est un rêve qui se réalise. C'est tellement motivant. Disons-le comme il se doit : seul Sony a la technologie et les tripes pour concevoir un matériel audio spécialisé. Ça me renvoie en 2014 quand j'ai rendu visite à l'équipe Sony 3D Audio et testé leur technologie qui m'a profondément touché (j'ai pleuré). Et ils sont allés encore bien plus loin que ça pour la PS5. Quel soulagement !

Les développeurs livrent leurs impressions sur la PS5 - https://www.gamekult.com/actualite/les-developpeurs-livrent-leurs-impressions-sur-les-caracteristiques-techniques-de-la-ps5-3050826407.html