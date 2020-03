Yo mina,Petite vidéo pour illustrer en 48s ce que Mark a essayé de nous expliquer pendant son "long" exposé de son doctorat en consologieOk je provoque clairement l'assemblée des Pro-M qui se gratte la 12 TeraFlops sans retenue depuis que Sony a affiché ses 10.3TF aujourd'hui!Et je dirais à raison, la Xbox one SX est vraiment une superbe console et pour le moment bien plus aboutie que la PS5!Quand on prend bien sûr ce qu'on possède comme information pour le moment.Mais voilà la diffrence fondamentale entre ces deux consoles!Tout se joue là.Puissance brute contre bande passante de dingueQuelque part cette dernière est plus révolutionnaire que l'autre.Dans le sens où déjà nous pouvons possèder des GPU de plus de 12TF avec Ray Tracing.Mais aucune machine à ce jour ne propose de bande passante aussi folle.Et le gameplay des jeux Next-Gen y seront plus gagnant, je pense.Sinon pour résumer ce long monologue musolé par les pompes de Sony qui gardent toutes leurs cartouches pour abattre la concurrence au bon moment... ou pasAudio 3D même sur des sources stéréoRetour à une gestion de l'audio avec du hard adaptéPuissance de restitution et de calibration de la présence (effet de proximité ou déloignement des sources sonores) et localisation spaciale acrueRetrocompatibility only PS4 sur la majorité des top 100Ray Tracing by AMD et non solution maison (comme certaine rumeur pouvaient le faire croire)Une gestion de la fréquence des CPU/GPU par rapport à la puissance électriqueFaçon de faire nouvelle, qui permet d'allier haute fréquence et contrôle du volume sonore du refroidissementEt surtout, pour moi le plus important, c'est que le mec fait plusieurs fois le tour du monde pour écouter les dev pour optimiser au mieux sa machine.C'est pour ça que le SSD et le chip de contrôle I/O sont les pièces maitresses de la PS5J'ai bien kiffé de faire la vidéo, j'espère que vous l'apprécierezAlors, vous en pensez quoi de ces deux fondamentaux?