Pour la petite histoire, Gujian 3 (Swords of Legends 3 en occident) est sorti il y a un peu plus d'un an et bénéficie d'une traduction anglaise depuis décembre 2019.Même si j'en attendais pas grand chose, aucune com' chez nous, aucun test de la presse et ne sachant rien du jeu je me suis laissé tenté (bien aidé par son petit prix et par les 17 000 avis sur Steam 9/10).Au final je n'ose imaginer ce que pourrait faire ce studio avec un budget AAA.Je le place au côté des très bons (A)RPG de cette gen, il m'aura plus marqué que la plupart des RPG à plus ou moins gros budget ainsi que les jeux narratifs AAA grands publics privilégiant l'accessibilité (et les $$$) plutôt que la singularité et le fond.narration sobre, mature et maîtriséethèmes abordés par l'histoire originaux et intéressantsbackground riche et de qualité (qui se développe aussi dans les side quests)protagonistes et antagonistes vraiment classesvoice acting (chinois) sur quasiment tous les textestres bonne OST, ambiance dépaysanteDirection artistique magnifiqueDe très bons moments, marquantsVisuellement très beau et très souvent bluffantUn grand nombre de de zones à visiter, toutes très belles et avec beaucoup de variété visuelleSystem de combat qui fait le job : plaisant, dynamique et riche à défaut d’être hyper profond sur la duréeune zone du jeu de "détente" très complète (loot automatique, recherche et craft de centaines de nouveaux objets (équipement, nourriture, accessoire, matériel de construction pour la zone...)recruter les monstres de chasse pour looter automatiquementrecruter des hommes pour le craft d'objet et le développement de la zone de detenteun petit côté animal crossing / les sims dans la zone de detenteJaponiaiserie avec des petites bestioles très rares (ouf!)interface très complète et assez réussiebibliothèque elle aussi tres complete résumant avec détail histoires et personnages, bestiaire, gestion des quetes (main, side, area & board/fedex), etc...Grosse durée de vie (70h-100h pour en faire a peu près le tour avec en plus un mode challenge qui se débloque)25€ sur Steam prix officiel... Studio à soutenir vu le prix...old school techniquement, n'a pas la finition d'un AAA moderne (des murs invisibles partout, des bugs mineurs avec la trad anglaise, quelques visages de personnages secondaires génériques, peu d'interaction avec les décors,...)bestiaire assez pauvre et se limitant de 2 à 4 types de monstres différents dans chaque zone (les démons se ressemblent trop)pas de trad française pour les vrais gauloiscertaines animations un peu raides durant les dialoguesexploration limitéele texte défile parfois trop vite en anglais (obligé de mettre certaines cinématiques en pause)pas mal de "mini jeux" mais globalement assez basiques (pèche, jeu de carte, mini jeu de recherche de nouveaux objets, ouverture de coffre spéciaux...)connexion internet obligatoirechaud de s'y retrouver avec tous ces noms chinois et complexe (merci la bibliothèque)dispo que sur PCSi vous voulez un ARPG linéaireSi vous n'avez pas peur des RPG au feeling old schoolSi vous voulez être drivé par une histoire (intéressante à suivre) et qui prend beaucoup de placeSi vous êtes prêt à faire des grosse sessions, le jeu est chronophage (a la rigueur petite session dans la zone de chill)Si vous aimez lire ou si vous comprenez le chinoisSi vous êtes lassés des simulateurs de randonné et des open worldsQuelques pistes pour illustrer les ambiances musicales :D'autres screens perso sur des anciens articles de mon blog.