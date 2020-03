Au fait ! Depuis longtemps j'ai ce message de merde à chaque fois que je veux télécharger un truc sur ma PS4 (même pour prendre les jeux du PS+) :Et à chaque fois il faut remette la date d'expiration de la carte et le code de sécurité du dos (de la carte, pas de mon dos à moi)A l'époque, j'avais vu sur le net qu'il s'agissait d'un bug du a une mise à jour, j'ai donc attendu en vain que ça soit rectifié.Alors vu que l'humanité court à sa perte, j'aimerais savoir si il y a moyen d'enlever ce message à la con, que si dans un millénaire ou deux, une civilisation extraterrestre retrouve ma PS4, qu'ils se posent pas la question pourquoi il faut faire chier à rentrer ça à chaque foisEt j'ai déjà regardé dans les paramètres de mon compte (à partir du site PS), si il y avait pas d'autres PS4 actives Il y en a qu'une (alors que j'en ait une 2eme "secondaire", mais que j'ai pas allumé depuis longtemps, elle a disparue toute seule dans la liste ???) Donc je pense pas mettre fait piraté le compte ou un truc dans le genre (quelqu'un qui squatterais mon compte ?) ou que ma console a attrapé le covid-19Par contre j'ai une TV Sony, est ce que ça se loguerait pas sur le compte PSN/SEN et donc ça compterait comme connexion faite ailleurs ?Sources : https://www.facebook.com/nordpressed/posts/508842723132824

Who likes this ?

posted the 03/16/2020 at 11:03 AM by famimax