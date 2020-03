Voilà j'ai fini l'aventure avec Arthur (quel histoire !) j'ai super bien aimé mais la je me retrouve à jouer John et je me demende comment retrouver mon cheval pur sang arabe et les armes argent et habits que j'avais avec Arthur, et aussi je me demende si les missions secondaires /annexes/ et aléatoire en free road seront tjr dispo une fois le épilogue avec john fini. Merci de vos réponses