Bonjour à tous,Je viens de prendre une xbox one S avec Halo 5, Forza Horizon 2 et GoW 4, la console vient compléter ma ps4 et switch. J'avoue être étonné du besoin d'utiliser des piles pour la manette mais pour le reste on s'y fait très vite.J'aimerai avoir vos avis concernant les jeux et exclus MS à acheter pour bien m'éclater dessus.Merci d'avance pour votre aide.