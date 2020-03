Les plus

Les moins

Enivrant, intelligent et puissant, Dreams est bien plus qu’un jeu ou qu’un simple outil. C’est une expérience créative extrêmement bien conçue et une plateforme sociale où la communauté est le cœur de l'expérience. Créer, expérimenter et partager. Media Molecule pousse son concept à son paroxysme et offre un soft absolument fantastique. Toutefois, nous vous conseillons de bien vous renseigner avant de franchir le pas. Dreams est une véritable pépite, mais ne le sera pas forcément pour tout le monde.Enivrant, intelligent et puissantDes tutos très bien conçus et agréablesL’expérience communautaire, le partageUn potentiel énorme et des possibilités infiniesUne expérience qui fait du bienDéjà de petits trésors dans les créations de la communautéLe petit “solo” conçu par Media Molecule comme une vitrine des possibilités de DreamsDifficile de le conseiller pour uniquement jouerUn apprentissage nécessaire qui peut décourager