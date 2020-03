Encore connu il y a peu de temps sous le nom de "Project A", l'un des nombreux projets en cours chez Riot vient de se dévoiler pleinement. Désormais appelé "Valorant", le nouveau jeu de Riot se présente comme un concurrent à "Counter-Strike", reprenant la plupart de ces mécaniques jusqu'au level design.

(Il n'est pas anodin que "Valorant" est chapeauté par Volcano, le créateur de la map "Cash" sur CSGO)



- Chaque partie se joueront en 5v5, dans un match à 30 manches où la premières arrivant à 16 gagne la partie.

- La partie sera composée de deux sides : Défense et Attaque. L'objectif de chaque manche est de soit poser la bombe et la faire exploser dans le temps impartie pour les attaquants soit de défendre les "bombes sites" et empêcher les attaquants à poser la bombe dans le temps imparti comme désamorcer la bombe à temps si jamais elle est posée.

Chaque équipe change de side au bout de la 15e manche lors d'une pause de quelques secondes.

Une seule vie par manche pour les joueurs donc vous pouvez gagner la manche en éliminant totalement l'équipe.

- L'économie est au centre comme pour CS. Chaque début de manche, vous avez un menu d'achats où avec votre argent vous pourrez acheter armes et pouvoirs. Chaque kill vous fais gagner de l'argent, qui varie selon le type d'arme que vous avez utilisé. Quand vous mourrez, vous devez racheter l'intégralité de votre équipement à la prochaine manche. L'équipe qui remporte une manche gagne naturellement plus que l'autre équipe.

Un cycle économique peut s'installer en conséquence, plus vous perdez des manches d'affiler, plus vous gagnez de l'argent jusqu'à atteindre un plafond. Les gagnants eux gagnent la même quantité d'argent à chaque victoire.

Ainsi la physionomie des manches peut changer en fonction de votre argent disponible, vous pouvez, par exemple, être obligé de n'acheter aucune armes pendant une manche pour économiser et acheter à la prochaine manche.

- Comme pour CS, les développeurs et différentes preview expliquent que le skill et le maniement de l'arme sera au centre de l'expérience. Les pouvoirs ne sont là, à priori, que pour aider à construire un plan de jeu et envahir les "bombes sites", attaque offensive comme reprise des défenseurs. Donc savoir viser, se déplacer sera impératif dans votre réussite.



Néanmoins, Valorant se distingue de CS sur plusieurs points :

- Le jeu sera composé de 8 opérateurs, personnages avec des compétences particulières dont un ultimate. Une composante qui s'approche plus d'un LoL ou d'un Overwatch mais pour la plupart, ils ne sont que la nouvelle forme des utilitaires déjà disponibles dans CS.

Vous devrez acheter chaque pouvoirs dans le menu d'achat au début de chaque manche, leur prix est proportionnel à leur caractéristiques. Il n'y a pas de cooldown, chaque pouvoirs achetés sont utilisables qu'une seule fois par manche ou plusieurs fois s'ils sont cumulables. Si vous mourrez sans utiliser vos pouvoirs dans la manche, vous serez obligés de les racheter au début de la prochaine.

Certains pouvoirs peuvent être assimilés à des fumigènes, des incendiaires, des grenades à fragmentation et des grenades flash.

- Mais, d'autres pouvoirs supplémentaires, non disponibles dans CS, sont aussi présents comme le pouvoir de soigner voir de ressusciter ses coéquipiers. L'objectif est d'ouvrir le livre stratégique et construire des phases de jeux qui ne sont pas possibles dans CS.

- Une carte serait composée de trois "bombes sites", alors que CS se limite à deux. Enfin, des maps proposeraient des téléporteurs pour que les défenseurs accèdent plus facilement à leurs bombes sites. Encore des choses qui risquent d'amener de nouvelles approches notamment dans la défense mais aussi la reprise des "bombes sites".

- Les développeurs promettent des serveurs performants, un puissant anti-cheat et un gros suivis de jeu. Ces derniers points étant les gros reproches faites à Valve concernant leur gestion de CS.



Voilà pour un bref résumé du jeu, je ne suis pas forcément au courant de tout les pouvoirs supplémentaires mais j'ai essayé de décrire au mieux le squelette du jeu.

Le jeu sortira ainsi sur PC courant 2020.

Je vous laisse avec un gameplay d'une manche issu de l'alpha.





Youtube - Riot