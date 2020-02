a confirmé aujourd'hui que sa console de prochaine génération, la, aura un GPUqui offrira une puissance brute de pas moins de 12 téraflops.En d'autres termes, cela signifie que le GPU de lasera au moins deux fois plus puissant quecelui de la, et plus de huit fois plus rapide que celui qui équipe laoriginale.Si on la compare avec les cartes graphiqueset en se basant simplement sur les performances en virguleflottante simple précision (FP32), avec une telle puissance, la console sera donc un peu plus rapidequ'unedu moins sur le papier, et juste en dessous d'unequi reste à l'heure qu'il est la meilleure carte graphique du marché pour les jeux.