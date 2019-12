Bonsoir à tous,Petite brève pour vous signalé que SteelSeries, célèbre constructeurs bien connu des PCistes pour ces claviers et souris (entre autre), offre en ce moment des clés permettant d'avoir 1 mois d'abonnement au EA Origin Access.Elle sont en quantité limitée bien sur (il reste 1737 clés au moment où j'écris ces lignes) et vous donne accès au programme Basic de chez EA, c'est à dire l'offre qui coûte normalement 3,99 € et qui regroupe un certain nombre de jeux.Pour avoir testé la chose, il suffit de s'inscrire sur le site de SteelSeries et de suivre le lien pour avoir la clé.Alors la sélection de jeu est pas ouf hein, évidement EA réserve ces dernières sortie pour l'offre Access Premier mais pour faire un ptit Battlefield 5 pendant 1 mois, ça se prend.L'offre est non renouvelable, et visiblement dispo uniquement pour PC.