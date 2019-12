Si la première journée du Granblue Fantasy Fes 2019 a été marquée par l'annonce des personnages en DLC de Granblue Fantasy Versus, la deuxième a permis de remettre en avant le prometteur Action-RPG Granblue Fantasy Relink. Depuis le début de l'année, nous savons qu'il n'est plus développé par PlatinumGames, mais entièrement chez Cygames Osaka, et le voici de retour pour nous en mettre plein la vue avec pour commencer une nouvelle bande-annonce.Comme vous pouvez le constater, les quatre Chevaliers Dragon Lancelot, Percival, Vane et Siegfried seront jouables en plus de Gran, Katarina, Rackam et Io que nous avions pu voir en action il y a pile un an. Leurs commandes ont d'ailleurs été présentées, détaillées plus bas, avant qu'une démo inédite soit lancée sur scène, servant à mettre en avant du gameplay coopératif à quatre joueurs. Fait intéressant, tout le contenu montré a été développé au cours de l'année. Ce sont d'ailleurs les seiyū qui ont prix le contrôle de leurs personnages, sauf pour Siegfried où le producteur Fukuhara Tetsuya s'en est chargé.La séquence partagée sur YouTube ne le montre pas, mais un lobby sera présent où nous pourrons utiliser des emotes et vignettes pour interagir avec les autres joueurs. Le jeu n'a rien perdu de sa superbe depuis l'an dernier, la partie graphique étant toujours aussi impeccable. Le clou du spectacle est bien entendu l'affrontement titanesque face au boss nommé Ancient Dragon, qui drop plusieurs coffres une fois vaincus, au contenu pouvant être récupéré par l'ensemble du groupe. Pour parachever le tout, la vidéo se conclut sur une pointe de teasing fort intrigant.