Disco Elysium est un jeu vidéo de rôle à l’ancienne développé et édité par le studio estonien ZA/UM.Il s'inscrit dans la lignée du cultissime "Planetscape: Torment " , sorti en 1999Quand on dit jeux de rôle à l'ancienne, cela nous fait impérativement penser à sa genèse:"aux papiers noircis, aux jets de dés , au jeu de rôle sur table.....Ici, il n'est pas question de RPG avec :- Du tour par tour- De l'action brute,- De la tactique,- De la pause active- ...Mais à un retour au source avec une vue en 3D isométrique, dont les prémices, le partenaire facétieux , le trouble jeté sur la nature et l’existence même de la réalité… nous ramène à son aïeul que fut Planetscape:Torment.Le tout enrobé par la création d'un personnage sur base de plusieurs archétype ou créé de A à Z via 24 compétences et réparties dans 4 catégories.Mais surtout saupoudré par des dialogues à rallonge en AnglaisEt oui, malheureusement à l'heure actuelle le jeu n'est qu'en Anglais et il nécessite un très bon niveau de compréhension de par son vocabulaire tantôt soutenu, tantôt argotique et de l'emploi de nombreuses expressions idiomatiques. Mais rassurez vous, le jeu est prévu en 2020 sur consoles et il profitera de plusieurs traductions ( sur pc aussi)Mais l'histoire en soit? ou nous plonge-t-elle?Vous êtes un détective porté sur la bouteille et la drogue, qui n'a plus connaissance de qui il est, de l'époque dans laquelle il vit, de son passé, bref... une consommation manifestement abusive de substances variées a éradiqué toute connaissance de votre passé.Pour le reste ce sera à vous de le découvrir dans cet univers riche qui vous fera aborder de nombreuses thématiques matures. Religion, politique, immigration, racisme... autant de sujets profonds sur lesquels le jeu vous demandera de prendre position, puisque beaucoup de vos interventions seront analysées par le jeu et qui positionnera à droite ou à gauche de l'échiquier politique du monde fictif du jeu