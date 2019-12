Bonjour/bonsoir à tous,Je suis un lecteur assidu de Gamekyo depuis longtemps, je fais plutôt parti de la majorité silencieuse des gens qui fréquentent ce site mais aujourd'hui je me permets d'écrire un petit article sur ce que je fais avec un ami depuis peu, sans prise de tête.On a ouvert une chaine Youtube avec globalement du gaming, de l'actualité sur les jeux, films et d'autres choses à venir.La dernière vidéo porte sur Resident Evil 3, on aborde d'ailleurs la possibilité de son annonce officielle au State of Play qui va se tenir le 10 Décembre prochain, sauf qu'on ne le savait pas quand on a tourné la vidéo.Nos vidéos ont souvent des petits commentaires "prophétiques" de ce genre, mais encore une fois, on ne se prend pas la tête, on est juste là pour principalement déconner, et dans les vidéos suivantes le seront encore plus.Pardonnez les plus anciennes vidéos, la technique n'était pas encore très bonne, mais elle s'améliore à chaque vidéo.Je laisse les liens ici si jamais ça vous intéresse, sinon vous pouvez laisser cette article descendre aux oubliettes !Notre chaine Youtube : http://www.youtube.com/channel/UCjonsm8Oyr43ayeehiOp6-w/videos Merci à ceux qui prendront le temps de zieuter et éventuellement de s'abonner à notre chaine si le coeur vous en dit !