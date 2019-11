L'une des exclusivités les plus attendus, tout support, le premier teaser avait été montré lors des Game Awards 2017, donc une présentation en 2019 est envisageable toujours lors des Games Awards 2019.







Une exclusivité attendu aussi, une première présentation à été faite durant l'E32019, sachant que le jeu est achevé à pratiquement 50%, un nouveau trailer est possible d'autant plus qu'un trailer est prévu pour la fin de l'année (ou l'année prochaine) d'après les développeurs.



Nintendo doit profiter de la non présentation des jeux (officialisé par des bandes annonces) PS5 et Scarlett (qui seront surement montré lors du prochaine E32020), car à partir de l'E32020 (même si entre temps nous aurons surement un Nintendo Direct, pour les jeux qui sortiront durant le printemps voir pour l'été 2020), la lumière sera sur ses consoles là, donc c'est le moment de sortir le grand jeu (ou les "grands jeux") de l'année 2020 sur Switch.