“Nous sommes ravis de la passion que tant de gens ont pour Beneath a Steel Sky. Notre objectif premier est donc de nous assurer que la suite capture l'essence du jeu original, tout en utilisant les dernières technologies pour offrir un look visuel époustouflant.”

“Charles a longtemps exprimé le désir de poursuivre le système de théâtre virtuel dont on a été les pionniers avec nos premiers jeux. Ce jeu est donc l'aboutissement de 30 ans d'expérience de Revolution Games dans l'écriture de jeux d'aventure (pour Charles, c'est presque 40 ans !).”

monde de jeu dynamique

Après une longue hibernation de la série, 25 ans tout de même, on va enfin avoir droit à une suite au célèbresorti en 1994 sur. Et après autant d'année d'attentea tenu à faire évoluer sa formule, pour sans doute mieux s'adapter au marché actuel.sera ainsi unoù on prendra toujours en maindans ses enquêtes. Le studio tient tout de même à nous rassurer :Bonne nouvelle, cela fait plusieurs années queplanche sur l'écriture du jeu, les mêmes étant derrière l'écriture du premier opus et le comics du même nom.est un thriller dramatique, humoristique, se déroulant dans un univers cyberpunk dans lequel des énigmes amusantes et captivantes donnent lieu à une narration intelligente. Cette aventure extrêmement ambitieuse se déroule dans unqui répondra aux actions du joueur et sera subverti par celles-ci, beaucoup plus de choix, options intéressantes (et amusantes) seront de la partie pour aborder et résoudre les énigmes.Initialement prévu pour 2019 sur Apple Arcade, PC, PS4 et One, le jeu n'a toujours pas de date de sortie. Revolution Games a indiqué avoir aussi des plans pour une version Switch.