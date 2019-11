PlayStation®5 will be backwards compatible with the majority of PlayStation®, PlayStation®2, PlayStation® 3 and PlayStation®4 discs #PlayStationLegacy



Yes. You did read that right. PlayStation®5 will be fully backwards compatible with PlayStation® format discs released since 1994





PS 1 , PS2 , PS3 , PS4 , l'insider PSErebus particulièrement actif depuis quelques semaines sur la PS5 confirme une nouvelle fois ce que les joueurs attendent de la prochaine console de Sony , une rétrocompatibilité sur la totalité des jeux Playstation serait prévu sur PS5. Si c'est vrai Sony marquera un grand coup lors de l'annonce de la console qui devrait en ravir plus d'un .