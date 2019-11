Jeux Video

Ouais, je sais que Famitsu et intégrité dans la même phrase, ça fait sourireMais ça gueule un peu plus qu'à l'accoutumée sur le forum japonais 2chan qui accuse Famitsu d'une certaine complaisance, eux qui ont mis 40/40 pour un jeu... qui a un moment fait de la pub pour Famitsu, en plus de faire apparaître en guest son ancien rédacteur en chef.Hâte de voir Geoff Keighley annoncer le jeu en GOTY