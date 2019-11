Jeux Video

L'information a été lâchée par Ross Fisher (donc le frère de Carrie) : dans le plan initial, Leia devait avoir un grand rôle de Star Wars IX et prendre pour la première fois en main un sabre-laser (donc potentiel combat), à la fois pour le statut de "dernier Jedi" (de l'ancienne ère) mais également pour faire lien avec Obi-Wan qui a atteint l'apogée de son pouvoir au même âge.Malheureusement, tout a été annulé après le décès de Carrie, et on sait d'ailleurs que seulement 8 minutes de tournage ont pu être effectuées avec elle (tout va donc tenir à l'écran de bricolage).Franchement, dommage