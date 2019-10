Aller sans détour, sans blabla et surtout sans spoil voici mes points positifs et négatifs pour ce titre :

Il s’adresse à celui qui :

Il ne s’adresse pas à celui qui:

Comme déjà dit dans de nombreux tests, il est très difficile de parler du jeu sans trop en dire, le risque de spoil est très élevé.Au regard de l’accueil assez exceptionnel que le jeu a eu de la part de la communauté et de la critique (jv.com 18/20, gameblog 9/10, gamekult 9/10) , j'ai eu envie de le tester mais j’ai bien fait de ne pas lire le contenu des tests avant de le finir car je constate maintenant qu’ils regorgent de mini spoilers qui peuvent gacher la decouverte… Alors attention!+++ Système solaire fait main extrêmement singulier, sorti de l’esprit de génies…+++ … puisque complexe et extrêmement ingénieux+++ Des mécaniques de jeu intelligentes+++ L’histoire qui se développe au fur et à mesure de notre progression est cohérente et intéressante+++ Des moments un peu angoissant, la peur de mourir et surtout de l’inconnue est bien retranscrite+++ L’envie de comprendre ce qui se passe ici…+++ … Et le jeu répond à presque toutes nos questions de façon brillante !+++ THE sentiment de liberté, l’exploration avec un grand E.++ Durée de vie très correct 15-20h je dirais (pas de chrono dans le jeu)++ Se sentir toujours un peu sous pression++ Une vraie monté en puissance, sentiment d’être comme à la maison dans ce système solaire vers la fin du jeu++ Gameplay simple mais bien pensé qui amène à des situations jamais vues++ un système solaire qui regorge de petits détails+ la physique, la gravité sont bien fichues, le comportement du vaisseau est crédible bien que difficile à manœuvré au depart+ Rarement vraiment frustrant quand on échoue, on retourne en 2-3minutes là ou on en etait+ Très ambitieux pour un jeu indé vendu 20€…+ l’overview en temps réel du système solaire est vachement précise, on y voit tout ce qu’il se passe, impressionnant+/- Solide visuellement la plupart du temps, quelques beaux panoramas… mais parfois aussi un peu grossier- peu d’habitants avec qui discuter au final dans ce système solaire- quelques énigmes difficile à comprendre malgré nos connaissances grandissantes- Le jeu aurait mérité un poil plus de budget car…- … j’en aurais voulu encore plus, encore plus d’explication, quelques points auraient mérité d’être approfondi-- … univers déterministe dans le sens où le joueur reste spectateur de ce qui se passe durant la boucle, assez peu de pouvoir d’influence sur les évènement en cours.- aime etre libre d’explorer par lui-même sans qu’un GPS lui dise ou aller et que faire.- Aime etre livré à lui-même et progresser sans aucune aide- est donc prêt à connecter ses neurones et à accepter de ne pas comprendre rapidement certaines enigmes- aime la découverte et l’aventure- est attiré par la science et l’espace- a envie de déconnecter son cerveau et se détendre- veut de l’action- veut un jeu accessible et plaisant des la première minute (il m’a fallu 3-4h de jeu avant de vraiment pouvoir m’y plonger corps et âme)- oublie à chaque fois de mettre sa combinaison en montant dans le vaisseauNote : 8+/10.Quelques screenshots perso réalisés sur PC en 4K [no spoil] : https://imgur.com/gallery/7K59CSr