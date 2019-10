Let's Play

Bonjour les amis ! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un article inutile pour vous dire que j'adore la VF de Final Fantasy VIIAlors je sais déjà que ça va déverser un torrent de haine m'expliquant à quel point j'ai rien compris au jeu (m'en fous, j'ai jamais joué à FFVII), mais... Pouvoir jouer au jeu sans avoir à lire les sous-titres, je sais pas, ça a tendance à rendre le jeu plus immersif pour moi (CF : Marvel's Spiderman, Ratchet & Clank, Days Gone, Until Dawn etc). Et puis ça me rappelle le côté un peu "kitsch" de quand je regardais DBZ au Club Dorothée, va savoir pourquoi...En tous cas, je suis content que Square Enix fasse autant attention au marché français en ayant engagé des doubleurs pour le jeu. J'espère que ce sera une formule gagnante pour en faire le Final Fantasy le plus vendu de tous les temps