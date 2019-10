depuis qu'une de mes dual shock est en train de me lâcher, j'essaye de changer de manette mais bizarrement je n'arrive pas a la syncro a ma ps4.



J'ai beau tout faire:



éteindre la console,

Reset sur la manette

allumer la console manette brancher



Nada, il me demande juste pour quel profile, et après la manette ne marche qu'a moitié. J'ai le stick mais pas la croix, la touche X mais pas O...



Je suis curieux de savoir pourquoi? Si quelqu'un a eu le même problème.