Bonjour,apres avoir torché fm7 j aimerais passer à autre chose et ressentir au mieux le comportement du vehicule.

J ai fais un peu le tour sur youtube et quelques forum mais les avis divergent.

Voila,j aimerais vous demander si vous pouvez me donner quelques avis sur les qualités et defauts de ces deux jeux et lequel vous avez preferé,au volant bien sûr.