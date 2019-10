Metacritic 75/100 (4 critiques) -Pour l'instant-

Gameblog 8/10

IGN 7,8/10

Ring Fit Adventure est un marathon, pas un sprint, tout comme l’adaptation d’un mode de vie sain devrait être. Les dernières semaines n'ont pas changé ma vie ou m'ont soudainement ressemblé à The Rock, mais comme moyen d'être poussé dans (ou de revenir dans mon cas) un mode de vie sain, cela a été une entrée solide dans la bonne direction. Après environ 18 heures et plus de la moitié de l'aventure terminée, je compte bien continuer à jouer au fil des semaines. Ce n’est pas pour retourner sur l’histoire, assez faible, de Ring Fit Adventure, mais pour continuer à m’impliquer avec le mélange amusant et stimulant des exercices et des mécanismes de jeu de rôle qu’il procure.

Gamekult 7/10

(3 Positives / 1 Mitigée / Négative)Un accessoire simple, le Ring-Con, bien pensé et qui, avec une simple sangle, le tout marié aux Joy-Con, aide à mesurer avec précision vos efforts, une campagne agréable, drôle, et qui parvient, avec un soupçon de RPG, à faire oublier que l'on fait de l'exercice, tout ce qu'il faut pour se remettre en forme de manière plus conventionnelle : c'est une surprise, Ring Fit Adventure fait figure de sympathique successeur à Wii-Fit. Si vous êtes motivé(e) autant que curieux, disposez d'un logement suffisamment spacieux, et que vous n'avez pas l'intention de tricher, vous trouverez là un compagnon de choix pour faire de l'exercice tout en vous amusant. À vous de vous investir, à votre tempo et en fonction de votre mode de vie.Ring Fit Adventure is a marathon, not a sprint, just like adapting a healthy lifestyle should be. The last couple of weeks haven’t altered my life or made me look like The Rock all of a sudden, but as a way of getting into (or back into, in my case) a pattern of healthy living, it’s been a solid push in the right direction. After about 18 hours and more than half the adventure done, I fully expect to keep playing as the weeks go on. That’s not to see where Ring Fit Adventure’s fairly weak story goes, but rather to keep engaging with the fun and challenging blend of exercise and RPG mechanics it provides.