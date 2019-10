Hey,Toi aussi, tu aimes boire de la bière et manger du porc ? Déglinguer des ploucs et des aliens ?Alors bienvenue dansUn jeu Xatrix Entertainment et publié par Interplay.Vous voulez connaître un peu l'histoire avant non ?Deux frères fermiers, Leonard (qu'on incarne) et Bubba (qui est le "bouton" de fin de niveau lol) combattent des clones diaboliques de leurs voisins pour sauver leur précieux cochon Bessie et contrecarrer une invasion extraterrestre (bref du classique).Bon est le gameplay alors ?C'est du Build Engine dans le texte tout simplement (vous savez le moteur de Duke Nukem 3D, Shadow Warrior, Blood, ou encore le récent Ion Fury).Donc du bon gameplay FPS (oldschool comme on dit maintenant).Petit changement ici, il y pas d'armure à ramassé, et pour remonter sa vie, il faut ramasser du Whisky ou de la bière, que vous aurez alors dans votre inventaire, mais attention, trop d'alcool et tu vas marcher de travers (de porc LOL), vous pourrez alors ramasser de la couenne de porc pour faire redécendre votre taux d'alcoolémie, ou encore trouver des "annaux de porc" mais eux ne se rajoute pas à l'inventaire, c'est de l'instantané.On retrouve la mécanique des clefs/portes encore une fois, sauf que là, c'est le drame. LA mauvaise idée du jeu, il y a plus de couleur et surtout elle sont petites et grises, tu peux donc passer devant sans rien voir, ou encore la ramasser et 2 min après tu te dis "mais j'ai déjà la clef".Un univers bucolique ?Non pas vraiment, les décors sont beaux et grands, mais aussi bien sale, et les frères combattent aussi dans des endroits tels qu'une usine de conditionnement de la viande et un parc à roulottes, et moult endroits encore. Bienvenue au fin fond de l'Amérique.Et l'univers sonore dans tout ca ?C'est du bon son mon cochon, rien à dire niveau armes, les petites répliques de Leonard sont vraiment bien, l'ambiance est bien rendu, seul petit bémol c'est la musique du jeu, alors oui c'est des bonnes musiques mais bon seulement 8 musiques qui tourne en boucle, mais bon sa fait partie du délire peut etre.Je peux jouer papa ?Oui, mais attention, car le jeu est vraiment dur si tu pousses la difficulté (comme dans Duke, Blood, Shadow, ...) vous avez compris, je pense.Et alors il est long ce jeu ?Il y a 14 niveaux (7 par épisodes, donc 2 épisodes), et ça dépend de votre logique, votre regard d'aigle pour trouver les clefs, et de la difficulté choisi.Mais il n'y a pas des extensions ?Deux extensions, la première "Suckin' Grits on Route 66" par Sunstorm Interactive. Et la seconde "Rides Again" par Xatrix Entertainment eux-mêmes.Chacune comprend 2 épisodes de 7 niveaux, donc 14 niveaux par extension.SPOILER : Rides Again permet de faire de la moto et de l'hydroglisseur !Et du coup, on y joue ou pas ?Un ÉNORME OUI, si tu aimes les jeux sous Build Engine celui-ci ne lui fera pas honte, bien au contraire.Par contre, il faut prendre la version GoG pour du démat, car il y a les deux extensions dedans, et puis sans DRM garantie.Et je vous conseille de regarder la version GDX (il faut acheter le jeu quand même), alors par contre il manque des trucs comme les musiques (juste la B.O.) et des "cinématiques" mais rien de grave franchement. Sinon la version GoG marche bien aussi.