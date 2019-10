En plus de communiquer de nouvelles informations au sujet de la PS5 au site américain Wired, Sony a également parlé de sa nouvelle machine avec le site du magazine japonais Famitsu. Si ce dernier a posé de nombreuses questions auxquelles le géant de l'électronique ne pouvait pas répondre, il a réussi à obtenir une réponse intrigante à propos d'un élément particulier.Cet élément, c'est la compatibilité de la PlayStation 5 avec les jeux PS4. Questionné au sujet de la possibilité de jouer avec ces derniers sur la console next-gen, Sony a répondu que la PS5 est "conçue de manière à être compatible avec les titres PlayStation 4" (en avril dernier, le constructeur expliquait que la rétrocompatibilité serait permise car l'architecture de la PS5 est en partie construite sur celle de la PS4). Avant d'ajouter :Alors que la rétrocompatibilitéPour rappel, la PS5 sera commercialisée pour les fêtes de fin d'année 2020.

L'équipe de développement est actuellement en train de vérifier si la compatibilité complète peut être assurée. Merci d'attendre de plus amples nouvelles à ce sujet.

posted the 10/08/2019 at 04:48 PM by gantzeur