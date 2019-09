Bonsoir,

a l'ere du state of play qui s'en vient je vous propose une petite etude simple sur ce que nous joueur, désiront, face a ce qu'on nous donne a jouer.



Pour faire cette exercice c'est assez simple, je vous propose de noter un chiffre sur une valeur de 100 au total sur les 5 categorie les plus distinctive qualifiant un jeux video, le but est de voir ce qui selon vous, fait ou ferais le meilleur jeu. Je vous appose le mien pour servir d'exemple



Exercice 1 :Le total doit faire 100



Gameplay : 33

Histoire : 13

Son/musique : 20

Longévité : 18

Graphisme : 16



On voit donc que dans mon cas, le gameplay et la musique prime, et que l'histoire est ce que j'attends le moins d'un jeu, meme si j'ai quelques espoir, et qu'a part le gameplay j'attends d'un jeu qu'il soit a peu pres potable en tout.





Maintenant ce que les joueurs prennent,

le but du second exercice etant de prendre pour vous les 3 meilleurs jeux de cette generation, et de les note sur 100 de la meme maniere, puis d'en faire une moyenne.

Pour moi ce sera binding of isaac, monster hunter world , god of war.

J'ai pris ceux la en me basant Sur le temps de jeu que j'ai passé sur eux, ou sur le fait que j'ai pas reussi a decrocher facilement.



Exercice 2 :

Binding of isaac

Gameplay : 40

Histoire : 5

Son/musique : 20

Longévité : 30

Graphisme : 5



Monster hunter World

Gameplay : 15

Histoire : 20

Son/musique : 5

Longévité : 30

Graphisme : 30



God of war

Gameplay : 20

Histoire : 35

Son/musique : 15

Longévité : 10

Graphisme : 20



En moyenne ca donne donc pour les trois

Gameplay : 40+15+20/3=65/3= 21

Histoire : 5+20+35/3=60/3= 20

Son/musique : 20+5+15=45/3 = 15

Longévité : 30+30+10/3 = 70/3= 23

Graphisme : 30+20+5/3 = 55/3= 18





Si je compare donc ce que je souhaite versus ce que j'ai aimé joué le pluson arrive au resultat suivant :



Gameplay : 33 Vs 21

Histoire : 13 Vs 20

Son/musique : 20 Vs 15

Longévité : 18 Vs 23

Graphisme : 16 Vs 18



On constate une belle difference, je pense preferer le gameplay et la musique au reste mais en realité, je prefere la longévité d'un jeu et son gameplay.

Je constate egalement que je pensais me passer le plus de l'histoire d'un jeu. Alors qu'en realité c'est de la musique.



Cela tendrais a penser pour mon cas qu'effectivement comme le disent les developpeur. Il ne faut pas donner au joueur ce qu'ils demandent car en soit ils savent pas ce qu'ils veulent. Je suis le premier étonné du resultat perso.







Est ce que cela fait pareil pour vous?(je me doute que la plupart vont trouver l'exercice de calcul chiant, tant pis).