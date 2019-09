88/100 (59 tests) -pour l'instant-

JVLive 19/20

IGN 9,4/10

Gameblog 9/10

JeuxActu 18/20

GameInformer 9/10

Destructoid 9/10

Gamergen 17/20

Gamekult 8/10

Gamespot 8/10

JVC 15/20

The Legend of Zelda : Link's Awakening est la promesse de (re)vivre un chef d'oeuvre intemporel qui a su marquer les esprits à son époque. Modernisé et sublimé, ce remake vous offrira à coup sûr une inoubliable épopée onirique sur la mystérieuse île de Cocolint, aux cotés du vaillant Link. Un indispensable de plus sur Nintendo Switch.Avec The Legend of Zelda : Link's Awakening sur Switch, on tient la preuve que le classique de 1993 se maintient toujours au sommet. La progression et le contenu quasiment inchangés, il fait encore figure de monument au sein d'une saga qui ne manque pourtant pas d'ambassadeurs brillants. Son ravalement de façade - qui s'accompagne malheureusement par moment de chutes de frame rate - et ses mélodies remises au goût du jour, qui ne peuvent laisser insensibles, lui permettent de faire fructifier son héritage et lui offrent une seconde jeunesse totalement méritée. À (re)découvrir absolument.En dehors de ses regrettables problèmes techniques en mode téléviseur, The Legend of Zelda : Link's Awakening porte la marque des grands remakes. Cette version Switch, qui tombe à point nommé pour la sortie de la Switch Lite, plaira aussi bien aux nostalgiques ayant connu l'une des versions Gameboy qu'aux nouveaux joueurs, qui découvriront directement l'aventure dans sa meilleure version. En effet, si le fond se montre totalement et délicieusement fidèle à l’œuvre originale, la forme a été brillamment remise au goût du jour. Non seulement nous avons droit à des graphismes 3D modernes, mais la direction artistique se permet même une fantaisie rarement vue ailleurs : l'effet tilt-shift qui donne l'impression d'observer un monde miniature. Plus mignon que jamais, Link prouve une fois de plus qu'il est intemporel. Enfin tant qu'on joue en mode portable...Cette adaptation de The Legend of Zelda : Link's Awakening est vraiment très bonne, une fois lancé, il est difficile de décrocher ; surtout après avoir vu l'introduction qui est d'une beauté sans nom. Les nouveaux joueurs, la relève, découvrent dans de bonnes conditions une œuvre vidéoludique qui a su marquer toute une génération. Les autres replongent dans un titre qui les a bercés dans leur jeunesse.Dans le coin des nouveautés, c'est vraiment dommage pour la Cabane d'Igor, car l’idée est excellente, mais il manque cette partie sur la Toile pour satisfaire. Et si le cœur vous en dit, sachez que vous pouvez commencer le jeu en mode Héroïque. En gros, les dégâts sont doublés, les cœurs n'apparaissent plus, bref, c'est réservé aux guerriers qui n'ont pas peur de la mort ; de quoi contenter les hardcore gamers ! Après, notez-le bien, il s'agit de la même expérience que dans les années 90, mais avec un rendu pétant, une bande-son dantesque, et une prise en main plus agréable. Cette folie... Cette ambiance malsaine est toujours d'actualité malgré le côté mignon qui en ressort. Et pour cause, le titre nous laisse avec un trouble profond, une humeur maussade. Finalement, et si c'était nous le méchant de cette histoire ? Le générique se termine, des questions continuent de tourner dans nos têtes, vous l'aurez compris, nous avons là une production totalement absorbanteFichtre, que c'est chou. Quand bien même la seule véritable nouveauté de ce remake (l'éditeur de donjons) s'avère être moins intéressante que prévue, l'île de Cocolint n'a rien perdu de sa magie en vingt-six ans. Le remodelage du jeu est une véritable réussite et permet de découvrir l'un des meilleurs épisodes de la série avec un regard nouveau, en s'attardant sur des choses qui nous auraient échappé à l'époque ou en s'émerveillant des nouveaux arrangements musicaux qui rythment notre ascension vers le Poisson-Rêve. Les rares ajustements opérés et les améliorations liées à l'ergonomie rendent l'expérience plus confortable qu'auparavant, tandis que le matériau de base a été religieusement préservé. Link's Awakening est toujours un petit bijou, un concentré de joie et l'un des épisodes les plus solides de la série, et ce remake constitue aujourd'hui la meilleure façon d'explorer Cocolint. Ou constituera, une fois que les petits soucis de performances seront corrigés.The Legend of Zelda : Link’s Awakening remet aux goûts du jour les premières aventures portables de Link pour les réfractaires au pixel art. La direction artistique est magnifique et c’est un plaisir de découvrir ou redécouvrir les personnages et moments iconiques d’un des meilleurs épisodes de la série. Nous aurions aimé voir Grezzo améliorer ou approfondir un peu plus l’expérience en termes d’ajouts et de contenus et il faudra faire avec une durée de vie « d’époque » et quelques concepts archaïque, mais cela n’enlève rien au charme inné de cet opus, que l’on vous conseille avec hâte. Toutefois, il est à noter que le framerate n’en fait parfois qu’à sa tête, alors vous voilà prévenu.