Bonjour à tous

J’ai acheté un jeu PS4 d’occasion mais il est rayé et il ne s’en lance pas .enfin je suppose que c’est à cause des rayures , il commence à s’installer mais il n’arrive pas à finir l’installation .

Je sais qu’il est possible de réparer des CD et des DVD mais à priori ça ne fonctionne pas sur les BluRay

Quelqu’un connaît il une solution pour les Blu Ray?

L’acheteur me reprend le jeu sinon mais c’est Pour éviter de devoir refaire un colis .

Merci