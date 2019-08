Bonsoir à tous !



J'ai l'intention de vendre ma Xbox One S et j'aurais besoin d'un peu d'aide de la communauté.



Je m'explique, j'ai quelques jeux installés sur la console et je voudrais savoir comment il faut que je procède pour que la personne qui m'achètera la console puisse tout de même en profiter.



Je présume que si je supprime mon compte ça supprimera tout, donc ce n'est pas la bonne chose à faire. Donc comment vous y êtes vous pris si vous avez déjà rencontré ce cas de figure ?



Et si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à demander plus d'infos.