Jeux Video

Selon 4chan.

Prétendu insider donc c'est généralement pile ou face.

Pincettes.



En vrac :



State of Play début novembre

- Death Stranding, Jedi Fallen Order et TLOU2 en tête d'affiche

- TLOU2 sortirait en mai 2020



- Pas de PlayStation Experience cette année encore



PlayStation Meeting le 12 février 2020

- Reveal de la PS5

- Présence déjà signée de EA, Activision, Ubisoft et Square Enix

- TLOU 2 et Ghost of Tsushima seront également présents



Aussi :

- Ghost of Tsushima aurait pris de gros retard dans le développement, aussi bien pour l'optimisation que pour des améliorations effectuées en amont pour la version PS5 (ou la MAJ PS5 vu la rétro, on ne sait pas trop pour l'instant).

- Le PlayStation VR 2 est déjà en phase de prototype. Sony pourrait enclencher le marketing en 2021.