Une des grosses surprises de l'E3 cette année c'était la résurrection de Microsoft Flight Simulator via un magnifique trailer, Microsoft à publié sur le site officiel du jeu une vidéo montrant un vol d'avion au dessus de Barcelone. Je vous en aie fait un gif, on peut vraiment y voir malgré l'altitude beaucoup de détails au sol et de vrais nuages volumétrique très bien rendu.