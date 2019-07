Pour les rares personnes qui préfèrent jouer a leur jeux japonais avec les voix anglaises (Link49 tu nous manque) sachez que la voix anglaise de Byleth sera bientôt remplacée via un future patch.En effet Chris Niosi qui double le hero male du dernier opus de la saga baigne dans des affaires de harcelements et d'agressions sexuels et devrait par conséquent etre remplacé dans un futur patch par Zach Aguilar qui a déjà reprit le rôle à la volée dans Fire Emblem Heroes.

posted the 07/28/2019 at 10:20 AM by guiguif