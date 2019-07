Gameblog

Demo disponible sur PS4/Switch (ce soir sur Steam)

-Vous pouvez choisir des sous-titres en français et un doublage en japonais-

La progression qui sera effectuée dans le mode Histoire pourra être transférée vers le jeu complet.

Oninaki s'annonce pour le moment comme la production la plus tranchée du jeune studio japonais. Avec une thématique morbide prometteuse et une système de combat qui emprunte sans rougir aux Tales Of, Oninaki pourrait enfin tirer son épingle du jeu, après deux premiers titres un peu ternes. Espérons que la version finale tienne sur la durée ses promesses, car pour une fois, Tokyo RPG Factory semble avoir trouvé la voie.Tokyo RPG Factory pénètre confiant sur les terres de l’Action-RPG pour nous présenter Oninaki… une aventure sombre et colorée osant aborder les thèmes de la mort et du deuil avec une justesse qui force le respect. Les combats, désormais en temps réel, gagnent de fait en dynamisme sans jamais se délester de cette orientation tactique qui a fait la renommée du studio japonais. Ce RPG est une invitation brûlante au-delà du voile et il serait indélicat de décliner une telle offre.