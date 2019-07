C'est mon avis 100% subjectif, tout d'abord , c'est un relecture de l'oeuvre donc okay y'a des diff mais changer des éléments marquant et clef de la série n'a pas de sens.On va voir ça ensembleShun passe d'un homme faible a une femme faibleShaina passe de femme mysterieuse a " ?!??"Le nouveau méchant est Vander Guraad(qui étais maintenant avec le grand père de Saori lors de la découverte D'aiolos)C'est lui a droite.Le menace est doncvu que Saori et les chevalier sont poursuivis par des tanks, hélicoptère etc...On va aborder maintenant le manque d'impact avec le 1er combat symbolique de Seiya = Cassios.Dans cette nouvelle version Cassios est donc terrassé en un Pegasus Ryuseiken , l'animation n'est pas assez violente a mon goûts, pas de sang, pas d'oreille arraché donc.Encore manque d'impact lorsque Shaina attaque Seiya après qu'il est gagner contre Cassios de base il y a plusieurs guerrier et Seiya les massacre puis s'attaque a Shaina et casse mon masque son visage montrer Shaina pars de honte.Mais maintenant qu'elle a jamais de masque elle pars tranquille au bout du combatLes chevalier combattent maintenant sans casque ? alors que ceux-ci apparaissent dans l'opening et ending?Les combats dure maintenant 30sec la stratégie s’évapore(Seiya vs Geki 30 vrai seconde, Shun vs Jabuu 30 vrai seconde)il aurais fallut un plus long animé!Ah oui les combats entre chevalier c'est désormais dans un endroit secret(bunker)Du coup les personnages n'ont plus de passé d'histoire de motivation (Seiya envois un point le gars tombe c'est finispareil pour Hyugales armures ne se brise pas en 1000 morceaux ce que je trouver classe et très iconique de Saint seiya aussi)Par contre la 3D passe , les combats sont parfois fluide et jolie(mais pas de sang )Les persos et armures sont bien réalisé, et le passé de Ikki est bien fait lui et est fidèle a l'animé bien qu'il soit accélérer !!MON AVIS PERSO: je recommande pas du tout, mais y'a moyens de faire quelque chose en re-travaillant ça.Sinon l'OST passe mais bon celle de 86 est incroyable.Et le doublage japonais est propre ça va si vous avez des questions commentaire.Un image pour tout représenter