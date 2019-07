Hop, sans crier gare voila que Monolith vient de publier 3 articles sur son site officiel annoncant pas moins de 15 nouvelles offres d'emploi visant a supporter leurs 3 teams sur 3 projets differents:, dont on a donc la confirmation que Monolith sera une nouvelle fois en charge de l'open worldpar les equipes de Xenoblade 1, 2, X, et dont l'artwork montre le titan mecanique de Xenoblade 1...Autant dire que les chances de voir un Xenoblade 3 / X-2 sont elevees, nouvelle licence d'heroic fantasy dont on sait que le jeu est en developpement depuis maintenant plus de 3 ans, mais dont on commencait presque a douter de l'existence, le jeu ayant ete originellement annonce avant meme que Xenoblade 2 ne soit devoile.https://www.monolithsoft.co.jp