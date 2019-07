Je ne pense pas que ça concerne grand monde sur le site mais en Oman qui se situe dans la péninsule d'Arabie, une réduction sur les différentes offres d'abonnements à été envoyé par mail.les offres étaient respectivement de 59.99$ pour 12 mois, 24.99$ pour 3 mois et 9.99$ pour 1 mois.Il faudra voir si cela pourrait aussi concerner d'autres pays ou si cela n'est qu'un cas à part.

posted the 07/01/2019 at 02:47 PM by kaiserstark