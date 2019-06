: Pour être honnête, je pense que nous pourrions faire de très bonnes campagnes solo avec le jeu. Mais c’est une si petite équipe et le multijoueur est au cœur du jeu. C’est la chose la plus importante et vous ne pouvez pas le faire en second. [rires] Pour moi, le multijoueur est le jeu. Nous avons le potentiel de faire du contenu en mode solo à l’avenir, il ya beaucoup d’histoires intéressantes à raconter avec les personnages.Sur le site officiel on peut déjà voir que le jeu à une biographie détaillée pour chaque personnage ce qui pourrait être amusant de faire des minis campagnes de 2-3 heures par personnages et de les sortir en format épisodiques dans le Gamepass : https://www.bleedingedge.com/en/fighters/miko