We’ve got quite a few messages from you about media news that Minecraft: Story Mode will not be downloadable after June 25th. We want to confirm that this is not the case for GOG.COM as in our publisher agreements we make sure that delisted games remain available to users who bought them.



Minecraft: Story Mode, as well as others on GOG.COM, will be available for those customers who purchased them before and will be downloadable both through GOG GALAXY client and DRM-free installers. Feel free to download it and play anytime you want. If any technical issues appear, you can contact GOG Support directly and we’ll do our best to help you.



Nous sommes en 2019 après Jésus-Christ. Toutes les plateformes de téléchargement vont retirer Minecraft : Story Mode et il ne pourra plus y être télécharger même après avoir été acheté... Toutes? Non! Un petit village d'irréductibles Poilaunez résiste encore et toujours au dictat d'enfiler ses clients. Et la vie n'est pas facile pour les bancs de requins Microsoftum, Steamum, Nintendum, Sonium et autres compèrum.Bon sous le couvert de cette intro parodique, je vous fait part de cette réjouissante nouvelle, pas forcément pour le jeu en lui même, mais pour promouvoir tout de même la politique de GOG qui est une fois encore à saluer de bien belle manière.En effet, sur un sujet du forum de GOG, on peut y voir une réponse de l'équipe de GOG qui annonce que le jeu sera toujours disponible au téléchargement.Voici le message:Nous avons reçu quelques messages de la communauté au sujet de l'info au sujet du jeu Minecraft : Story Mode qui ne sera plus disponible en téléchargement à compter du 25 juin.Nous voulons vous confirmer que cela ne sera pas le cas pour GOG.COM car dans nos contrats d'édition nous nous assurons que les jeux délistés restent disponibles pour les utilisateurs les ayant achetés.Minecraft : Story Mode, comme tous les autres sur GOG.COM demeureront disponibles pour les clients les ayant achetés avant et seront téléchargeable sur le client GOG Galxy et via un installateur sans drm. Soyez libre de le télécharger et d'y jouer quand bon vous semblera. Si un problème technique survient, vous pouvez contacter le support GOG directement et nous ferons tout notre possible pour vous aider.