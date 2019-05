Je me suis amusé à essayer de "deviner" le contenu du Nintendo Direct spécial E3 2019 du 11 juin ^^ !Je ne sais pas si j'en ai oubliés... Alors si vous avez des idées, n'hésitez pas ^^ !Fire Emblem Three HousesDate de sortie : 26 juillet 2019Sortant juste après l’E3 2019, on peut être sûr qu’on entendra encore parler de Fire Emblem Three Houses, LE jeu de l’été pour Nintendo !Astral ChainDate de sortie : 30 aout 2019Sortant quand à lui à la fin de l’été 2019, le nouveau jeu de Platinum Games devrait occuper une place de choix dans le Nintendo Direct de cet E3 2019 ! De mon côté, j’ai une grosse attente autour de ce jeu !Cadence of Hyrule – Crypt of the Necrodancer ft. The Legend of ZeldaDate de sortie : printemps 2019Je pense que le jeu sera présenté brièvement, et disponible directement dans la foulée, comme un certain Paladins l’année dernière ^^ !The Legend of Zelda : Link’s AwakeningDate de sortie : Fin 2019Une des sorties majeure de Nintendo pour cette fin d’année, le jeu sera forcément présenté, même brièvement, pour au moins nous donner la date de sortie définitive du jeu.Pokémon Epee et BouclierDate de sortie : 2019Prévu pour la fin de cette année, ce nouvel épisode de Pokémon se veut être l’épisode de la révolution ^^ ! Du gameplay sera dévoilé à n’en pas douter à l’e3 2019 !Persona 5 ScrambleDate de sortie : inconnuePersonne ne l’attendait, mais voici le Persona 5 de la Nintendo Switch ! Spin-Off Muso, il a fait grincer des dents les fans qui attendaient le « vrai » Persona 5 sur Nintendo Switch, mais ce sera l’occasion d’avoir plus d’informations sur le jeu