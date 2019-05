Chris Charla, Directeur Monde ID@Xbox



(C/C de l'article d'Xbox Squad)Le programme de jeux indépendants mis en place par Microsoft, le, est une belle réussite. Les jeux sont de plus en plus joués et téléchargés et l’espace médiatique occupé par ceux-ci ne fait qu’augmenter. Lors de la dernière GDC par exemple, ID@Xbox avait fait le déplacement avec de nombreux titres. L’occasion pour les responsables du service de se confier à PCGamesInsider et de partager quelques chiffres.Ainsi, au fil de cette interview, nous découvrons ainsi que le programme à ramenéde revenus depuis son lancement. Sachant que le milliard avait été annoncé en mars dernier, après 5 ans d’existence, cela signifie donc que l’exercice 2018-2019 a rapporté. Un montant conséquent et très positif qui témoigne de la bonne santé de la scène indé.Et à la question de savoir pourquoi ou comment ce succès s’est créé,D’ailleurs pour lui, l’avenir continuera évidemment à s’écrire avec des modèles à abonnements et il est donc nécessaire de mettre en place les bons outils de rémunération.Sans révéler précisément les contours ou le modèle de la rémunération des indés dans le cadre du Game Pass, Chris Charla explique néanmoins l’importance dans un système gagnant/gagnant. A ses yeux, ce type de service sera un levier important pour faire connaître les jeux auprès du grand public. La relation entreprise avec les développeurs indépendants doit donc s’inscrire dans la durée, sans jamais les léser.Pour illustrer les avantages du Game Pass,, prend l’exemple de Human Fall Flat. Le jeu de Curve Digtal est effectivement disponible sur le service et les équipes ont analysé les données du titre.Quant à l’avenir du programme, Augostino Simonetta le voit dans la continuité.